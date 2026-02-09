Tragedia in Valtellina: muore Erik Pettavino, 30 anni, finanziere del Soccorso Alpino

Bergamo - È morto, 30 anni, militare del, rimasto gravemente ferito venerdì mattina durante un’esercitazione sulle montagne della. I medici dell’ospedalehanno constatatodel giovane, che nelle prossime ore sarà staccato dalle macchine che lo hanno mantenuto in vita.

La tragedia è avvenuta in località Crocetta del Cardine, sopra la diga di Montespluga, nel territorio di Madesimo. Una valanga si è staccata dal pendio travolgendo Pettavino e un collega di 27 anni, che è rimasto solo sfiorato dalla neve e ha subito lanciato l’allarme.

Erik è stato estratto dopo circa 40 minuti e, nonostante il massaggio cardiaco, le sue condizioni erano subito apparse critiche. È stato quindi trasportato d’urgenza in elicottero a Bergamo, dove purtroppo non ce l’ha fatta.

Una vicenda drammatica che colpisce profondamente la Guardia di Finanza e il Soccorso Alpino, ricordando i rischi estremi affrontati quotidianamente dai soccorritori.