Crans-Montana: incendio al memoriale del rogo del Constellation

Crans-Montana – Questa mattina un, nel centro del paese. La polizia cantonale del Vallese riferisce che. È stata aperta un’inchiesta per accertare le cause del rogo.

Il memoriale era stato spostato dopo la tragedia, avvenuta la notte di Capodanno e che causò 41 vittime, dalla sua posizione iniziale davanti al locale Constellation a un’area più appartata vicino alla cappella Saint-Christophe. La struttura comprende un altare protetto da una tenda a igloo, oggi seriamente danneggiata dalle fiamme.

L’incendio ha interessato in particolare il seminterrato, dove i proprietari Jacques e Jessica Moretti stavano effettuando interventi di manutenzione e sicurezza, tra cui il rivestimento delle pareti con schiuma in poliuretano e il restringimento della scala verso la veranda.

Lo spostamento del memoriale aveva suscitato polemiche: alcuni cittadini avevano accusato il Comune di voler “nascondere” il simbolo della tragedia, ma l’amministrazione aveva spiegato che la nuova posizione garantiva un luogo di raccoglimento sicuro e accessibile, dove i visitatori potessero rendere omaggio alle vittime in tranquillità.