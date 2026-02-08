Crans-Montana: incendio al memoriale del rogo del Constellation

Crans-Montana – Questa mattina un incendio ha colpito il memoriale dedicato alle vittime del rogo del Constellation, nel centro del paese. La polizia cantonale del Vallese riferisce che le fiamme sono state rapidamente spente dai vigili del fuoco e non ci sono feriti. È stata aperta un’inchiesta per accertare le cause del rogo.
Il memoriale era stato spostato dopo la tragedia, avvenuta la notte di Capodanno e che causò 41 vittime, dalla sua posizione iniziale davanti al locale Constellation a un’area più appartata vicino alla cappella Saint-Christophe. La struttura comprende un altare protetto da una tenda a igloo, oggi seriamente danneggiata dalle fiamme.
L’incendio ha interessato in particolare il seminterrato, dove i proprietari Jacques e Jessica Moretti stavano effettuando interventi di manutenzione e sicurezza, tra cui il rivestimento delle pareti con schiuma in poliuretano e il restringimento della scala verso la veranda.
Lo spostamento del memoriale aveva suscitato polemiche: alcuni cittadini avevano accusato il Comune di voler “nascondere” il simbolo della tragedia, ma l’amministrazione aveva spiegato che la nuova posizione garantiva un luogo di raccoglimento sicuro e accessibile, dove i visitatori potessero rendere omaggio alle vittime in tranquillità.
