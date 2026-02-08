Cortina, Goggia conquista il bronzo olimpico in discesa

Cortina D'Ampezzo - Sofia Goggia vince lasulla pista Olympia delle Tofane, completando il suo tris di podi dopo l’oro di PyeongChang 2018 e l’argento di Pechino. Con questo risultato diventa. Oro alla statunitense Breezy Johnson, argento alla tedesca Emma Aicher.

La gara è stata segnata dal grave incidente di Lindsey Vonn, caduta dopo pochi secondi e trasportata in elicottero in ospedale. Goggia ha disputato una buona prova, restando in testa a metà gara prima di perdere terreno nel tratto finale, chiudendo a 59 centesimi dalla vincitrice.

Buon risultato complessivo anche per l’Italia: Laura Pirovano sesta, Federica Brignone decima e Nicole Delago undicesima. Prossimo appuntamento martedì con il superG, dove Goggia punterà ancora a una medaglia.