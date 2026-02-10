Coppa Italia: Como batte il Napoli ai rigori e vola in semifinale

Napoli - Il Como conquista una storica semifinale di Coppa Italia dopo una partita tiratissima contro il Napoli. Il match è terminato 1-1 dopo i tempi regolamentari: nel primo tempo i lombardi erano passati in vantaggio con Baturina su rigore, prima della pausa, mentre a inizio ripresa Vergara ha ristabilito la parità.

La partita non si è sbloccata ulteriormente e si è decisa solo ai rigori, con una lunga sequenza che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Alla fine, Lobotka ha visto parare il proprio tiro da Butez, regalando la vittoria al Como, che ora affronterà l’Inter in semifinale.