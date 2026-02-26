Caso Epstein, Hillary Clinton alla Commissione: “Mai incontrato né volato con lui”

New York, 26 febbraio 2026 – Hillary Clinton ha testimoniato oggi davanti alla Commissione di vigilanza a New York in merito al caso Jeffrey Epstein, dichiarando di non aver mai avuto rapporti con il finanziere e di ignorare completamente i suoi crimini.“Non ho mai incontrato Epstein e non avevo idea dei suoi crimini”, ha affermato l’ex segretaria di Stato nella sua dichiarazione iniziale. “Non sono mai salita sul suo aereo, né ho mai messo piede nella sua casa. Come qualsiasi persona normale, sono inorridita dai suoi crimini”, ha aggiunto. Clinton ha inoltre sottolineato l’importanza che la Commissione vada direttamente alle fonti per ottenere risposte sul coinvolgimento di figure di rilievo come Donald Trump nei fascicoli del caso Epstein.Dimissioni al World Economic ForumIntanto, il presidente e CEO del World Economic Forum, Borge Brende, ha annunciato le sue dimissioni poche settimane dopo che il WEF aveva avviato un’indagine indipendente sui suoi rapporti con Epstein. Brende, a capo dell’organizzazione dal 2017, era risultato aver partecipato a tre cene di lavoro con il finanziere e aver comunicato con lui tramite e-mail e messaggi.Le vicende legate allo scandalo hanno inoltre avuto conseguenze su altre personalità pubbliche: Bill Gates ha dovuto chiedere pubblicamente scusa, mentre l’ex segretario al Tesoro USA, Larry Summers, ha lasciato la sua cattedra ad Harvard University. Anche Donald Trump è finito nuovamente sotto la lente dei media: secondo il New York Times, alcuni file censurati dal Dipartimento di Giustizia contengono accuse di aggressione sessuale da parte di una donna quando il tycoon era minorenne.Deposizione dei ClintonLa deposizione di Hillary Clinton si è svolta nella residenza privata di Chappaqua, a nord di New York. Venerdì sarà la volta dell’ex presidente Bill Clinton. Il deputato repubblicano James Comer, presidente della Commissione per la Vigilanza e la Riforma del Governo, aveva annunciato che le deposizioni sarebbero state registrate a porte chiuse e successivamente trascritte e pubblicate.Gli ex coniugi Clinton hanno sempre negato qualsiasi illecito legato a Epstein. Bill Clinton, però, dovrà rispondere del fatto di aver volato diverse volte sull’aereo privato del finanziere, mentre foto recentemente pubblicate mostrerebbero l’ex presidente in pose potenzialmente compromettenti, inclusa una in una vasca idromassaggio con Epstein e una donna.Hillary Clinton, da parte sua, ha confermato di aver incontrato solo Ghislaine Maxwell, complice di Epstein ora in carcere, e dovrà dimostrare di non aver messo in alcun modo a rischio la sicurezza nazionale durante il periodo in cui era segretaria di Stato.Il caso Epstein continua quindi a produrre conseguenze di ampia portata, coinvolgendo leader globali, istituzioni accademiche e organizzazioni internazionali.