Bergamo, accompagna conoscente a casa e la violenta: in manette 57enne

Alzano Lombardo (Bg) – I carabinieri di Bergamo hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di 57 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, accusato diai danni di una 29enne.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda sarebbe avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 febbraio. L’uomo aveva accompagnato la vittima a casa e, approfittando del suo stato di vulnerabilità dovuto probabilmente all’eccesso di alcol, ne avrebbe abusato sessualmente.

L’allarme è stato lanciato dal compagno della ragazza, che ha prestato i primi soccorsi e ha contattato il 112. La giovane è stata poi trasportata all’ospedale Bolognini di Seriate, dove è stato attivato il “percorso rosa” dedicato all’assistenza delle vittime di violenza. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificare il presunto autore del reato, portando alla misura cautelare disposta dal Gip di Bergamo.