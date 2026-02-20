Addio a Eric Dane, il Dr. Mark Sloan di Grey’s Anatomy: scomparso a 53 anni dopo la battaglia contro la SLA

Los Angeles - Eric William Dane, celebre per il ruolo del Dr. Mark Sloan in, è morto giovedì 19 febbraio all’età di 53 anni, dieci mesi dopo aver reso pubblica la diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica (SLA). La notizia è stata confermata dalla famiglia a PEOPLE, che ha ricordato come Dane abbia trascorso i suoi ultimi giorni circondato dalla moglie e dalle due figlie, Billie e Georgia.

La famiglia ha sottolineato il suo impegno nella sensibilizzazione sulla SLA e nella ricerca: “Eric è diventato un appassionato sostenitore della sensibilizzazione e della ricerca, determinato a fare la differenza per chi affronta la stessa lotta. Ci mancherà profondamente e lo ricorderemo sempre con affetto”.

Nato a San Francisco il 9 novembre 1972, Dane si trasferì a Los Angeles negli anni Novanta per intraprendere la carriera di attore, con esordi in Bayside School, Sposati… con figli e Pappa e ciccia. La grande popolarità arrivò nel 2006 con Grey’s Anatomy, dove il ruolo del Dr. Mark Sloan, inizialmente pensato come cameo, divenne fisso dalla terza stagione fino al 2012, conquistando il pubblico con il suo carisma.

Successivamente ha interpretato il comandante Tom Chandler in The Last Ship (2014-2018) e, dal 2019 fino alla sua scomparsa, il ruolo di Cal Jacobs in Euphoria di HBO, mostrando una volta di più la sua versatilità e intensità interpretativa.

Eric Dane lascia un’eredità artistica e umana significativa, ricordato dai fan e dai colleghi per talento, dedizione e coraggio nella vita e nel lavoro.