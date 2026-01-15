Venezuela, liberato un altro cittadino italiano: Luigi Gasperin ora è all’ambasciata a Caracas

Roma – Dopo le liberazioni di Alberto Trentini e Mario Burlò, un altro connazionale detenuto in Venezuela è stato rilasciato. Si tratta di, imprenditore italiano di 77 anni, liberato nella notte e ora ospite della sede dell’ambasciata italiana a Caracas. La notizia è stata confermata dal, che ha annunciato: “Anche Luigi Gasperin è libero”.

Gasperin era stato arrestato il 7 agosto 2025 a Maturin, nello Stato di Monagas, e da allora si trovava in carcere in Venezuela. Nei giorni scorsi era già stato ottenuto un ordine di scarcerazione, ma l’atto non era stato immediatamente recepito da una delle amministrazioni venezuelane. Stanotte tale ordine è stato finalmente eseguito e Gasperin ha lasciato il carcere per raggiungere l’ambasciata italiana.

In una nota della Farnesina, si precisa che l’imprenditore è “provato, ma in condizioni stabili”. Secondo quanto riferito, Gasperin ha espresso la volontà di rimanere in Venezuela e di tornare a Maturin, dove si trova la sua azienda.

La liberazione di Gasperin si inserisce in un più ampio contesto di rilasci di detenuti, compresi alcuni stranieri, nel Paese sudamericano, dopo la pressione diplomatica internazionale e i recenti sviluppi politici interni.