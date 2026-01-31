Tragedia ad Adelfia: trovati senza vita i due anziani intrappolati sotto le macerie

Adelfia – Sono stati ritrovati privi di vita i corpi di Rocco Lotito, 93 anni, e Antonietta Costantino, 91 anni, i due anziani rimasti intrappolati sotto le macerie della loro abitazione in via Oberdan, crollata a causa di un’esplosione provocata da una fuga di gas.

Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco, supportati dal personale del 118, dai Carabinieri e dalla Scientifica, hanno permesso il recupero dei corpi. L’intera area rimane recintata e alcune abitazioni vicine sono state evacuate per garantire la sicurezza.

Secondo quanto ricostruito, la coppia era appena rientrata a casa dopo la spesa quando, intorno alle 12:45, si è verificata la prima esplosione. Un testimone ha udito delle voci chiedere aiuto e ha tentato di soccorrere gli anziani, ma una seconda esplosione ha provocato il crollo del solaio, impedendo ogni intervento diretto.

Le autorità proseguono le indagini per accertare con esattezza le cause dell’esplosione e verificare eventuali responsabilità. L’intera comunità è sotto shock per la tragedia.