Strage di Crans-Montana: seconda vittima italiana, è Chiara Costanzo

Crans-Montana – Emergono nuovi dettagli sulla tragedia avvenuta nella notte di Capodanno al localedi Crans-Montana, in Svizzera. Laconfermata è, 16enne ginnasta e studentessa del liceo Moreschi di Milano, inizialmente indicata tra i dispersi. Chiara è stata identificata tra le vittime nel pomeriggio del

Chi era Chiara Costanzo

Originaria di Arona, Chiara viveva a Milano con i genitori Giovanna Lanella e Andrea Costanzo. Si trovava a Crans-Montana per trascorrere il Capodanno con gli amici. Nei giorni successivi alla tragedia, i familiari avevano dichiarato di restare “aggrappati alla speranza che fosse tra i feriti non identificati”.

La madre l’aveva descritta come “una ragazza brillante, molto brava a scuola e nello sport agonistico, con un grande senso dell’umorismo e dell’autoironia”. Chiara praticava ginnastica e frequentava con profitto il liceo, distinguendosi per impegno e dedizione sia nello studio che nello sport.

La comunità italiana piange la perdita di una giovane promessa, strappata troppo presto alla vita e agli affetti familiari.