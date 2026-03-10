Tragedia a Kerzers: incendio su un bus provoca almeno sei morti e cinque feriti

Kerzers, Canton Friburgo (Svizzera) – È di almeno sei morti e cinque feriti, tre dei quali in condizioni critiche, il primo bilancio dell’incendio che ha coinvolto un autobus nel centro di Kerzers, a circa venti chilometri a ovest di Berna. Lo ha reso noto la polizia locale nel corso di una conferenza stampa serale.

Quattro dei feriti sono passeggeri del bus, mentre il quinto è un paramedico intervenuto sul posto. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, ma secondo le prime informazioni una persona sarebbe stata coinvolta nell’accaduto. La polizia ha invitato la popolazione a evitare l’area e sta cercando testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Prime testimonianze e ricostruzioni

L’allarme è scattato intorno alle 18:30 locali. I portali Blick e 20min.ch e il quotidiano La Liberté hanno dato notizia dell’incidente, riportando inizialmente di "diversi morti e feriti", tra cui una persona trasportata d’urgenza a Zurigo in elicottero. Successivamente, la polizia ha confermato il primo bilancio di sei vittime, ancora da identificare.

Un filmato ottenuto dal quotidiano Blick mostra un uomo con il volto annerito dal fumo che, parlando in albanese, avrebbe indicato che "un uomo si è dato fuoco all’interno" del bus dopo essersi versato della benzina. Altri testimoni oculari hanno riportato una versione simile.

La polizia ha sottolineato che, sebbene una persona risulti implicata, non è possibile confermare con certezza la dinamica riportata dai media. Non si può escludere né un errore umano né un’azione deliberata, e al momento non ci sono elementi sufficienti per stabilire se si tratti di un atto terroristico.

Un’indagine è stata aperta per chiarire le cause dell’incendio e ricostruire quanto accaduto.