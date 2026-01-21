Spagna, caos ferroviario: nuovi incidenti in Catalogna

Madrid - La rete ferroviaria spagnola è di nuovo sotto shock. Dopo il tragico incidente in Andalusia di pochi giorni fa, che ha provocato almeno, nelle ultime ore si sono verificati

Il primo è avvenuto vicino a Gelida, dove un muro di contenimento è crollato al passaggio di un treno regionale: il macchinista ha perso la vita, mentre una quarantina di persone sono rimaste ferite, alcune in gravi condizioni. Le prime ipotesi indicano come possibile causa il maltempo: forti piogge e allerta rossa per inondazioni legate alla burrasca “Harry”. Nelle stesse ore, sempre in Catalogna, un altro deragliamento è stato registrato a causa di massi caduti sui binari, fortunatamente senza vittime.

La tragedia ad Adamuz

Ad Adamuz, nel secondo giorno di lutto nazionale, prosegue la gestione dell’incidente ferroviario che ha coinvolto i treni Iryo e Alvia. I soccorritori e i tecnici della Scientifica stanno operando tra le lamiere dei vagoni deragliati, cercando resti umani. Il bilancio aggiornato delle vittime è salito a 42 morti, mentre 39 feriti sono ancora ricoverati, di cui 13 in terapia intensiva, tra cui 4 bambini.

Le operazioni di recupero sono complesse: due gru sollevano i vagoni del treno Alvia precipitati nella scarpata, mentre 20 medici legali confrontano i profili del DNA delle vittime per identificare i dispersi. Ieri al “ground zero” sono arrivati re Felipe VI e la regina Letizia per rendere omaggio alle vittime.

Le cause e le indagini

Le autorità mantengono tutte le ipotesi aperte. Secondo il ministro dell’Interno Fernando Grande Marlaska, l’attenzione è concentrata sulle infrastrutture ferroviarie, mentre il presidente della Commissione d’inchiesta Ignacio Baron ha sottolineato che le cause sembrano legate all’interazione tra gli assi posteriori del treno Iryo e l’infrastruttura.

Un giunto rotto del binario nel punto del cambio di via ad Adamuz è sotto esame: non è chiaro se sia la causa o l’effetto del deragliamento, ha precisato il ministro dei Trasporti Oscar Puente. La Guardia Civile ha rilevato un tratto mancante dei binari e ha chiesto che il vagone numero 6 dell’Iryo, deragliato per primo, non venga rimosso per ulteriori verifiche. Si attende inoltre il recupero delle scatole nere dei convogli per ottenere dati determinanti sull’incidente.

Sotto accusa è anche il tratto della linea Madrid-Siviglia, la più antica dell’alta velocità spagnola, inaugurata nel 1992 e rinnovata nel 2025 con un investimento di 700 milioni di euro. L’analisi tecnica dei binari e dei convogli sarà fondamentale per chiarire le responsabilità e prevenire nuovi incidenti.

La tragedia ad Adamuz conferma le criticità della rete ferroviaria spagnola e accende il dibattito su manutenzione, sicurezza e gestione delle infrastrutture ad alta velocità.