Autopsia a Milano sui corpi dei 16enni morti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana

Milano, 21 gennaio 2026 – È cominciata oggi all’l’autopsia sui corpi dei 16enni, deceduti nell’incendio avvenuto a Capodanno a

All’esame partecipano i consulenti della Procura e quelli nominati dalle famiglie. I genitori di Achille hanno incaricato l’avvocato Roberto Paoletti, mentre i genitori di Chiara sono rappresentati dagli avvocati Lorenzo Polo e Luca Bernardo. Oggi non sono presenti i genitori di Chiara, mentre è presente la madre di Achille, assistita dall’avvocato Antonio Bana, che non ha rilasciato dichiarazioni.

L’autopsia, articolata in più passaggi, probabilmente non si concluderà oggi, ma proseguirà domani. Il primo step prevede il riconoscimento delle salme, seguito da un’esame esterno e da una Tac per chiarire le cause esatte del decesso, che potrebbero essere asfissia, schiacciamento o altre circostanze. Infine, sarà eseguita l’autopsia vera e propria per determinare con precisione le cause della morte.