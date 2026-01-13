Paura al Civile di Brescia: arrestato cittadino brasiliano dopo aggressione al personale sanitario

Brescia - Momenti di tensione nei giorni scorsi agli, dove un cittadino brasiliano di 28 anni è stato arrestato dopo aver seminato il caos all’interno della struttura. L’allarme è scattato con una chiamata al 112 che segnalava una violenta aggressione in corso.

La polizia, giunta sul posto in pochi minuti, ha trovato l’uomo in forte stato di agitazione, intento a minacciare il personale sanitario con atteggiamenti aggressivi e pugni serrati. Secondo le testimonianze raccolte, il 28enne era stato accompagnato in ospedale da un’ambulanza dopo essere stato trovato in strada in evidente stato di alterazione. All’interno della struttura, si sarebbe aggirato nei corridoi tentando di prendere del cibo dal carrello dei pasti destinato ad altri pazienti. Il tentativo di un infermiere di riportarlo in ambulatorio ha scatenato la sua reazione violenta, fatta di calci e pugni contro l’operatore sanitario.

Accertamenti e arresto

Portato in questura, l’uomo è stato arrestato per lesioni personali ai danni del personale sanitario e per inottemperanza a un precedente ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Il 28enne, irregolare in Italia, è già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto un nuovo ordine di allontanamento dall’Italia, misura che apre la strada all’espulsione con accompagnamento nel paese d’origine al termine della detenzione.