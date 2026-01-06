Nicolas Maduro davanti alla giustizia Usa: si proclama innocente

New York, 5 gennaio 2026 – Per la prima volta,sono comparsi davanti alla giustizia statunitense per rispondere alle accuse di. L’ex presidente venezuelano, con le, si è proclamato, definendosi un “prigioniero di guerra”.

Se condannato per tutti e quattro i capi di imputazione, Maduro rischia una pena che va dai 20 anni all’ergastolo. Attenderà in prigione la prossima udienza, fissata per il 17 marzo 2026.

Nel frattempo, Delcy Rodríguez, presidente ad interim del Venezuela, ha invitato il presidente statunitense Donald Trump a “lavorare insieme” in un clima di dialogo e rispetto. Trump ha commentato: “Sta collaborando”.