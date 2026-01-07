Strage di Crans-Montana, oggi i funerali delle vittime italiane: minuto di silenzio nelle scuole

Roma - Si sono tenuti oggi i funerali di cinque delle sei vittime italiane della strage di Crans-Montana. In mattinata si sono svolte a Roma e Bologna le esequie di Riccardo Minghetti e Giovanni Tamburi, mentre a Milano si è tenuto l’ultimo saluto ad Achille Barosi e Chiara Costanzo.

Il funerale di Sofia Prosperi, la vittima italiana più giovane dell’incendio, è stato invece celebrato a Lugano. Domani, a Genova, si terranno le esequie di Emanuele Galeppini, completando così il calendario degli addii alle vittime.

In segno di lutto e partecipazione, oggi in tutte le scuole italiane è stato osservato un minuto di silenzio in memoria dei ragazzi scomparsi.

È prevista per venerdì una commemorazione ufficiale in Svizzera, alla quale parteciperanno anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente francese Emmanuel Macron.