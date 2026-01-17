La Spezia, tragedia in una scuola: 19enne accoltellato muore in ospedale

La Spezia, 16 gennaio 2026 – Proseguono le indagini sulla tragica vicenda avvenuta venerdì mattina all’interno dell’Istituto professionale, dove uno studente di 19 anni è stato accoltellato da un suo coetaneo. La vittima,, conosciuto come “Abu” e di origini egiziane, è stata colpita intorno alle 11 da un altro studente, anch’egli 19enne e di origini marocchine residente ad Arcola.

Youssef Abanoub ha lottato tra la vita e la morte per diverse ore, ricevendo cure immediate nel pronto soccorso della città, dove gli è stato praticato il massaggio cardiaco e successivamente un delicato intervento chirurgico nel reparto di chirurgia toracica. Intorno alle 16 è stato trasferito in rianimazione, ma purtroppo è deceduto poco prima delle 20.

Dalle prime ricostruzioni, la lite sarebbe iniziata in bagno, poco prima delle 11. L’aggressore avrebbe estratto un coltello, costringendo Youssef a tentare la fuga verso la sua aula. L’accoltellamento sarebbe avvenuto davanti all’aula, alla presenza di altri studenti, con un colpo sotto il costato che ha provocato una grave emorragia. Docenti e compagni hanno tentato di prestare i primi soccorsi prima dell’arrivo dell’ambulanza.

L’autore dell’aggressione è stato arrestato con l’accusa di omicidio; secondo quanto emerge dalle indagini, per lui potrebbe scattare anche l’accusa di premeditazione. La vicenda ha scosso profondamente l’intera comunità scolastica e la città, riportando l’attenzione sulla sicurezza nelle scuole e sulla necessità di prevenire episodi di violenza tra giovani.