Incendio distrugge parte della Vondelkerk ad Amsterdam: crolla il campanile, evacuate le abitazioni vicine

Amsterdam - Un grave incendio ha colpito la Vondelkerk, storica chiesa situata nel centro di Amsterdam, nelle prime ore della mattina dopo mezzanotte. A causa del rogo, il campanile e la sezione centrale dell’edificio sono crollati, mentre i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare le fiamme, che non sono ancora sotto controllo. Tutte le abitazioni nelle vicinanze sono state evacuate per precauzione, mentre le autorità hanno rassicurato che il vicino Vondelpark non corre pericoli immediati.

Un giornalista del NL Times ha raccontato che i pompieri hanno suonato i campanelli delle case circostanti, permettendo agli abitanti di uscire in sicurezza. L’incendio è stato dichiarato di vasta portata già all’una di notte, considerando la diffusione delle fiamme e l’alta densità abitativa del quartiere. Dopo circa un’ora dall’inizio del rogo, parti della sommità della chiesa, risalente a 154 anni fa, si erano già staccate.

Un ingegnere strutturale ha verificato la stabilità delle pareti rimaste in piedi, escludendo ulteriori crolli, come confermato dalla Regione di Amsterdam-Amstelland tramite l’agenzia ANP.

Secondo un portavoce dei servizi di emergenza, l’incendio nel campanile ha generato una “enorme pioggia di scintille” diretta verso est. Il sindaco di Amsterdam, Femke Halsema, ha definito l’incendio “molto intenso e terribile” e ha sottolineato come la priorità sia ora la sicurezza e il benessere dei residenti più prossimi.

La Vondelkerk, costruita nel 1872 e nota anche come Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, ha una lunga storia: a metà del XX secolo l’edificio, gravemente trascurato, fu minacciato di demolizione, ma un piano di restauro portò alla creazione di una fondazione nel 1980 per la riqualificazione. Negli ultimi decenni la chiesa era diventata un luogo per eventi e concerti, prima che il devastante incendio ne modificasse irrimediabilmente l’aspetto.