Giornata della Memoria, la presidente Meloni: “Ricordare le vittime e i Giusti, combattere l’antisemitismo”

– In occasione della, la presidente del Consiglio,, ha rilasciato una dichiarazione ricordando le vittime della Shoah e i Giusti che salvarono vite innocenti.

«Nel Giorno della Memoria ricordiamo i nomi e i cognomi delle vittime e rinnoviamo la memoria di ciò che è successo, anche attraverso la preziosa testimonianza dei sopravvissuti e dei loro discendenti – ha detto la premier –. Oggi celebriamo i Giusti di ogni Nazione, che non esitarono a mettere a rischio la loro vita per opporsi al disegno nazista e salvare vite innocenti. In questa giornata torniamo a condannare la complicità del regime fascista nelle persecuzioni, nei rastrellamenti, nelle deportazioni. Una pagina buia della storia italiana, sigillata dall’ignominia delle leggi razziali del 1938».

Riflettendo sull’abbattimento dei cancelli di Auschwitz avvenuto 81 anni fa, Meloni ha sottolineato: «Da quel momento il mondo ha visto con i suoi occhi l’abisso della Shoah. La più grande macchina di morte concepita nella storia dell’umanità mostrava la sua ferocia, la sua sistematicità, il suo disegno diabolico. Milioni di persone strappate dalle loro case e uccise nei campi di sterminio, solo perché di religione ebraica».

La presidente del Consiglio ha inoltre richiamato l’attenzione sull’antisemitismo, definendolo un “morbo che è tornato a diffondersi, con forme nuove e virulente”. «Oggi ribadiamo il nostro impegno per prevenire e combattere ogni declinazione di questa piaga, che avvelena le nostre società e mira a demolire i principi di libertà e rispetto alla base della coesione sociale», ha concluso Meloni.