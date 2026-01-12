Ex Ilva di Taranto, dopo l’incidente mortale sciopero di 24 ore dei sindacati metalmeccanici

Taranto, 12 gennaio 2026 – Le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato uno sciopero di 24 ore a partire da subito in tutti i siti del gruppo Acciaierie d’Italia, con articolazioni territoriali, a seguito dell’incidente mortale verificatosi nello stabilimento di Taranto in amministrazione straordinaria.
La decisione è stata comunicata dopo la morte del 47enne Claudio Salamida, deceduto nello stabilimento ex Ilva.
"In attesa di conoscere la dinamica – dichiarano i sindacati – tutti i lavoratori dell’ex Ilva e del mondo metalmeccanico si stringono intorno alla famiglia del lavoratore".
Lo sciopero rappresenta una mobilitazione immediata dei lavoratori per esprimere cordoglio e chiedere maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro, in un momento già delicato per il settore siderurgico italiano.
0 Commenti