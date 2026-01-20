Davos 2026, al via il World Economic Forum tra tensioni internazionali: Trump minaccia dazi alla Francia

Davos, Svizzera, 20 gennaio 2026 – Ha preso il via ail, tra crescenti tensioni internazionali. Al centro dell’attenzione, la politica estera americana, con il presidenteche rivendica la Groenlandia e minaccia ulteriori dazi ai Paesi europei che hanno inviato truppe sull’isola artica.

Trump sarà presente nelle giornate del 21 e 22 gennaio: mercoledì con uno “special address”, giovedì con la prima convocazione del neo-costituito Board of Peace, il Comitato per la pacificazione di Gaza.

Tra le crisi internazionali che i leader cercheranno di affrontare figurano la situazione a Gaza, la guerra in Ucraina e le tensioni legate alla Groenlandia. I rappresentanti europei presenti al Forum, tra cui la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron, punteranno a negoziare un approccio pacificatore, cercando al contempo di fissare limiti e condizioni al presidente Usa.

Trump, da parte sua, ribadisce la strategicità della Groenlandia: “Come ho detto a tutti, molto chiaramente, la Groenlandia è fondamentale per la sicurezza nazionale e mondiale”.