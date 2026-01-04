Crans-Montana, sei vittime italiane confermate nel rogo del pub Le Constellation

Crans-Montana (Svizzera), 4 gennaio 2026 – Sono sei le vittime italiane confermate nell’incendio del pub Le Constellation avvenuto a Capodanno, in cui hanno perso la vita oltre 40 persone. La notizia è stata resa nota dal: “Purtroppo le vittime italiane sono sei, tutte accertate”.

Le vittime sono Giovanni Tamburi, 16 anni, di Bologna; Achille Barosi, 16 anni, di Milano; Emanuele Galeppini, quasi 17 anni, di Genova; Chiara Costanzo, 16 anni, di Milano; Sofia Prosperi, 15 anni, italosvizzera; e Riccardo Minghetti, 16 anni, di Roma.

Le salme rientreranno in Italia tramite un volo di Stato dell’Aeronautica militare. Per quanto riguarda i feriti, Tajani ha spiegato che “stanno per essere tutti accompagnati in Italia. Tre saranno portati oggi al Niguarda e una a Torino”.

Intanto, due persone sono indagate: i proprietari del locale, accusati di omicidio colposo. La Procura del Cantone Vallese conferma la presenza di un’uscita di sicurezza, ma alcuni testimoni riferiscono che la via di fuga fosse bloccata al momento dell’incendio.

Le indagini continuano per accertare le responsabilità e ricostruire la dinamica della tragedia, che ha scosso profondamente le comunità italiane e svizzere.