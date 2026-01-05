Crans-Montana, rientro in Italia delle giovani vittime italiane dell’incendio di Capodanno

Crans-Montana - Terminata ieri l’identificazione, un volo dell’Aeronautica militare riporterà oggi in Italia le giovanissime vittime italiane dell’incendio avvenuto a Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Il C-130 partirà da Sion questa mattina e atterrerà a Milano Linate.
Lo Stato si farà carico anche delle spese dei funerali, a sottolineare la gravità della tragedia. L’ambasciatore italiano in Svizzera, Cornado, ha commentato amaramente: “Una tragedia evitabile”, esprimendo dolore e sconcerto per l’accaduto.
