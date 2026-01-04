Crans-Montana, confermata la morte di Sofia Prosperi: l’ultima vittima italiana del rogo del Capodanno

Como, 4 gennaio 2025 – È stata ufficialmente confermata la morte di Sofia Prosperi, 15enne italo-svizzera di Mendrisio, unica ragazza del gruppo di compagni della International School of Como rimasta dispersa dopo il devastante incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana nella notte di Capodanno. La conferma è arrivata nella tarda mattinata di domenica 4 gennaio dalle autorità svizzere, attraverso il riscontro del Dna, e riportata dall’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado.

Sofia era in vacanza con tre coetanei, tutti 15enni, nella località svizzera dove uno di loro soggiornava abitualmente. Due ragazzi sono usciti miracolosamente illesi dal rogo, mentre uno è stato trasferito al Centro Grandi Ustionati di Niguarda a Milano grazie al ponte aereo per i giovani feriti dell’incendio. Sofia, invece, fino a poco fa risultava dispersa. Il suo profilo era stato riconosciuto da amici in un video della serata che circola sul web, girato proprio nel momento in cui il soffitto del locale ha preso fuoco.

Italo-svizzera, di famiglia romana, Sofia viveva a Castel San Pietro, nel Canton Ticino. La notte di Capodanno era partita con il gruppo di compagni di scuola verso Crans-Montana per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. La tragedia ha colpito l’intera comunità: la sindaca Alessia Ponti ha espresso il cordoglio del Comune, invitando la cittadinanza al raccoglimento.

Amici e compagni hanno lasciato messaggi carichi di dolore sui social: “Tutto questo non ha senso. Dovevamo continuare a crescere insieme”, “Ora sei una stella, proteggici da lassù”, “Continui a battere forte nei nostri cuori”. La giovane, descritta come solare, empatica e presente, lascia un vuoto profondo nei cuori di chi la conosceva.

Con il riconoscimento di Sofia Prosperi, il bilancio delle vittime italiane dell’incendio sale a sei. L’intera nazione continua a stringersi attorno alle famiglie dei giovani deceduti.