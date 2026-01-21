Ciclone Harry, allerta rossa in Calabria, Sicilia e Sardegna: danni anche in Puglia

ph_Michele Rosafio

BARI - Temporali, venti con raffiche oltre i 120 km/h e mareggiate continuano a colpire Calabria, Sicilia e Sardegna a causa del ciclone Harry, con la Protezione civile che ha prolungato l’allerta rossa per domani. Il maltempo, iniziato domenica, non accenna a diminuire e mantiene in allerta le tre regioni.

Il ciclone ha sfiorato anche la Puglia, in particolare la zona di Santa Maria di Leuca, dove si registrano onde fino a 5 metri che hanno causato gravi danni a due stabilimenti balneari. Violente mareggiate interessano tutta la costa salentina, con particolare intensità tra Castro e Santa Cesarea Terme.