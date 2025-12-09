Zelensky a Roma: prima incontro con il Papa, poi la premier Meloni

Roma - Il presidente ucrainoè arrivato a, dove questa mattina incontreràe nel primo pomeriggio sarà ricevuto dalla premier. A darne notizia è il portavoce presidenzialesulla tv pubblica ucraina

La visita arriva in un momento di forte attenzione internazionale: dopo che il presidente Donald Trump ha definito “deludente” l’approccio di Zelensky ai negoziati di pace, l’Ue ha ribadito il suo sostegno al leader ucraino, dichiarandosi “ferma nel suo sostegno”.

“Le nostre proposte di finanziamento sono sul tavolo”, hanno affermato Ursula von der Leyen e António Costa dopo l’incontro di ieri sera a Bruxelles con Zelensky e il segretario generale della Nato, Mark Rutte. “L’obiettivo è un’Ucraina forte, sul campo di battaglia e al tavolo dei negoziati. La sovranità dell’Ucraina deve essere rispettata. La sicurezza dell’Ucraina deve essere garantita a lungo termine, come prima linea di difesa per la nostra Unione”.

La visita romana di Zelensky rappresenta un nuovo passo nella diplomazia europea, con incontri chiave volti a consolidare il sostegno internazionale e a rafforzare la posizione dell’Ucraina nel negoziato di pace.