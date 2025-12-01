Zelensky: “La Russia non deve ottenere vantaggi dalla guerra”

Kiev- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato la necessità di evitare che la Russia percepisca vantaggi dalla guerra: “Dobbiamo fare in modo che la Russia non abbia l'impressione di ottenere una ricompensa per la guerra”.

Dal fronte internazionale, il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito come Mosca non dia segnali di voler fermare il conflitto: “Mentre parliamo di pace, continua a uccidere e distruggere”. Anche il segretario di Stato americano Rubio ha definito i colloqui a Miami “produttivi, ma c'è ancora lavoro da fare”, mentre il capo della delegazione ucraina Rustem Umerov li ha giudicati “un successo”. Zelensky ha ringraziato il team americano “per il tempo impiegato” e ha sottolineato l’importanza della discussione aperta di tutte le questioni, con l’obiettivo di tutelare sovranità e interessi nazionali dell’Ucraina.

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che ci sono “buone chance” per un accordo di pace dopo gli incontri in Florida, definiti “tosti ma molto costruttivi”. Intanto, l’inviato americano Witkoff è in viaggio verso Mosca per un incontro previsto domani con Vladimir Putin.

Sul terreno, la situazione rimane drammatica: questa mattina un attacco missilistico russo a Dnipro, nell’Ucraina centrale, ha provocato quattro morti. Le forze russe continuano i bombardamenti e avanzano sul territorio. Nel frattempo, Mosca ha stanziato quasi 170 miliardi di dollari per il 2026 destinati all’esercito e all’acquisto di armi, pari a circa il 30% dell’intero bilancio statale.