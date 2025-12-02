Tragedia a San Giorgio di Acilia: neonato muore dopo parto in casa

Giorgio di Acilia (Roma), 1° dicembre 2025 – Un dramma ha scosso la comunità locale lunedì intorno a mezzogiorno. Una giovane donna di nazionalità peruviana, incinta di circa una settimana dalla data prevista del parto, ha dato alla luce il proprio bambino nel suo appartamento in via Ludovico Brea senza alcuna assistenza medica.

Secondo le prime ricostruzioni, il neonato è nato in posizione podalica ed era in arresto cardiaco già alla nascita. L’allarme è scattato intorno alle 13:00 e sul posto sono intervenuti il 118, l’automedica e l’elisoccorso Pegaso. Nonostante il trasferimento urgente all’ospedale Grassi di Ostia e le manovre di rianimazione, il piccolo non ce l’ha fatta.

La madre, sotto shock, è stata prontamente assistita dal personale medico e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. La salma del neonato è stata trasferita al Policlinico Tor Vergata per gli accertamenti del caso.

I carabinieri della stazione di Acilia hanno avviato indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità nella gestione del parto.