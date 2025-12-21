Sudafrica, sparatoria a Bekkersdal: 9 morti e 10 feriti

Fonte: X

Johannesburg – Uomini armati non ancora identificati hanno aperto il fuoco nei pressi di una taverna a, sobborgo situato a circa 40 chilometri a sud-ovest di Johannesburg, provocando la morte die il ferimento di altre 10. Lo ha reso noto oggi la polizia sudafricana. Al momento il movente dell’attacco resta sconosciuto.

Secondo quanto riferito dagli agenti all’agenzia AFP, “alcune vittime sono state uccise a caso per strada da uomini armati non identificati”. La sparatoria è avvenuta poco prima dell’una di notte: un commando di circa una dozzina di uomini, a bordo di due veicoli – un minibus bianco e una berlina color argento – ha aperto il fuoco sui clienti della taverna e ha continuato a sparare casualmente durante la fuga. Tra le vittime figura anche un autista di un servizio di auto a noleggio online, che si trovava fuori dal locale, come confermato dal commissario di polizia provinciale, Fred Kekana.

Il precedente – Il 6 dicembre scorso, un altro commando armato aveva fatto irruzione in un ostello vicino a Pretoria, uccidendo 12 persone, tra cui un bambino di tre anni. La polizia ha sottolineato che la zona di Bekkersdal è nota per la vendita illegale di alcolici.

Il Sudafrica resta uno dei paesi con il tasso di omicidi più elevato al mondo, con una media di circa 60 vittime al giorno.