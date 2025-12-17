Sesto San Giovanni, studente accoltellato davanti alla scuola: è grave

– Momenti di paura mercoledì 7 dicembre a Sesto San Giovanni, dove uno studente diciottenne dell’istituto superiore De Nicola è stato accoltellato all’addome davanti alla scuola di via Saint Denis, intorno alle 12.40. Il giovane, di origini egiziane, è stato immediatamente soccorso dai sanitari dell’Areu e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Le prime informazioni confermano che, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, l’aggressione sarebbe stata compiuta da tre connazionali del ragazzo, probabilmente in seguito a una lite avvenuta il giorno precedente su un autobus.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e della Compagnia di Sesto San Giovanni, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i tre aggressori, attualmente in fuga.

Le autorità locali invitano chiunque abbia assistito alla scena o disponga di informazioni utili a farsi avanti, al fine di garantire il rapido arresto dei responsabili e la sicurezza della comunità scolastica.