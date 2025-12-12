Sciopero generale della Cgil: stop a scuola, sanità, trasporti e fabbriche

Roma - Stop dalle fabbriche alla scuola, dalla sanità ai trasporti: lascende in piazza con unodi 24 ore contro quella che il segretario Maurizio Landini definisce una Manovra “ingiusta” e “balorda”. Lo sciopero coinvolge tutti i settori, pubblici e privati, per l’intera giornata, con l’eccezione del trasporto aereo, già interessato da uno sciopero il 17 dicembre, e del personale Atac di Roma, che ha incrociato le braccia martedì scorso.

Nel trasporto pubblico locale (bus, metro e tram), lo stop è previsto per 24 ore, nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite a livello locale. Per le ferrovie, lo sciopero del personale va da mezzanotte alle 21. Sono comunque garantiti i treni a lunga percorrenza secondo gli accordi con Trenitalia e Italo, e i regionali nelle fasce orarie 6-9 e 18-21.

In tutta Italia, la Cgil ha organizzato manifestazioni e presidi per sensibilizzare l’opinione pubblica sui motivi dello sciopero, puntando a sottolineare le criticità della Manovra e a chiedere interventi concreti a favore dei lavoratori.