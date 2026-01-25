Tragedia ad Anguillara: genitori di Claudio Carlomagno trovati morti impiccati dopo il femminicidio della nuora

Anguillara Sabazia - Ieri sono stati trovati morti impiccati nella loro abitazione Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, vicino a Roma.

Maria Messenio, 65 anni, era ex poliziotta e assessora alla Sicurezza del Comune di Anguillara, incarico che aveva lasciato dopo il femminicidio della nuora. Pasquale Carlomagno, 69 anni, era titolare della ditta in cui lavorava anche il figlio. Nei giorni scorsi il suo furgone era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza davanti alla villa della coppia, transitando per circa nove minuti nelle ore vicine al delitto, un dettaglio contenuto nell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Claudio.

Prima di togliersi la vita, i coniugi avrebbero lasciato una lettera all’altro figlio, Davide Carlomagno, spiegando le ragioni del loro gesto. La lettera è stata trovata nell’abitazione di Davide, che, preoccupato, ha contattato una zia, la quale ha raggiunto la villetta dei genitori e allertato il 118. All’arrivo dei soccorsi, i carabinieri hanno trovato i corpi, confermando fin da subito l’ipotesi di suicidio.

Il legale di Claudio Carlomagno, Andrea Miroli, ha dichiarato che il figlio è venuto a conoscenza della morte dei genitori ed è sorvegliato a vista in carcere. L’avvocato ha espresso vicinanza al suo assistito e al nipote, sottolineando che in pochi giorni ha perso la madre, i nonni e, per molto tempo, anche il padre.