Savona sotto choc per la tragedia di Valentina Squillace: studentessa universitaria travolta da un Tir

Savona - Savona si è svegliata questa mattina sotto choc per un tragico incidente avvenuto in. Poco prima delle 8,, studentessa universitaria di 22 anni, è stata investita da un Tir, perdendo la vita sul colpo.

Le Forze dell’Ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, che determinerà eventuali responsabilità. Nulla, però, potrà restituire la vita a Valentina né alleviare il dolore della famiglia, degli amici e di chi le voleva bene.

La giovane viene ricordata con commozione dall’Università di Genova, dove frequentava il quarto anno di Giurisprudenza. In una nota, l’Ateneo esprime il suo “più profondo e sentito cordoglio per la tragica e prematura scomparsa” di Valentina, sottolineando come la notizia abbia colpito l’intera comunità universitaria, generando incredulità e immenso sgomento. Il Rettore, a nome di tutta UniGe, si stringe con affetto alla famiglia e ai cari della giovane.

Anche la Regione Liguria ha espresso il proprio cordoglio. Il presidente Marco Bucci e l’assessore all’Università Simona Ferro hanno dichiarato: “Una tragedia che ferisce profondamente l’intera comunità ligure e che richiama tristemente l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale e della tutela dei cittadini, in particolare dei più giovani. In questo momento di immenso dolore ci uniamo con affetto e partecipazione al lutto della famiglia, degli amici e di tutti i suoi cari”.

La comunità di Savona piange una giovane vita spezzata nel pieno del percorso accademico e con uno sguardo rivolto a un futuro promettente, lasciando un vuoto difficile da colmare.