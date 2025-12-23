Salta la trasferta australiana: Milan-Como si giocherà a San Siro

Milano - Dopo settimane di attesa e grande clamore mediatico,della Serie A. La partita, inizialmente prevista per l’8 febbraio a Perth e pensata come trampolino di lancio per la promozione del campionato italiano all’estero, si disputerà invece, a conclusione delle Olimpiadi Invernali. La data definitiva sarà fissata entro fine gennaio.

Il dietrofront è legato a questioni finanziarie. Come spiegato dal Presidente della Serie A, Lorenzo Simonelli:

“L’ACF (la Confederazione asiatica) ha chiesto alla federazione australiana delle coperture finanziarie, la federazione le ha chieste al governo della Western Australia, che le ha chieste a noi. E noi abbiamo detto che non potevamo darle”.

La decisione segna un passo indietro rispetto ai piani di internazionalizzazione della Serie A, confermando la complessità di organizzare partite ufficiali all’estero in termini di logistica e garanzie economiche.