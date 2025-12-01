Rapina da due milioni di euro in autostrada: assalto a furgone portavalori tra Scilla e Bagnara

Reggio Calabria, 1 dicembre 2025 – Una rapina da circaè stata messa a segno questa mattina in provincia di Reggio Calabria ai danni di un

L’assalto è avvenuto all’interno di una galleria autostradale tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord. I rapinatori hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco, fortunatamente senza provocare feriti.

Per facilitare la fuga e bloccare il traffico, i malviventi hanno posizionato due automobili incendiate lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti immediatamente Polizia di Stato e Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona e avviare le indagini.

Le autorità hanno aperto un’indagine per identificare i responsabili e recuperare il bottino, mentre la circolazione sull’autostrada ha subito rallentamenti significativi.