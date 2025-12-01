Caso Garlasco, emergono foto inedite di Andrea Sempio sulla scena del delitto: “Confermata la sua versione”

Garlasco (Pavia) – Dopo 18 anni emergono nuove immagini relative al giorno dell’omicidio di, avvenuto il 13 agosto 2007. Le foto, pubblicate sul canale YouTube Bugalalla Crime della content creator Francesca Bugamelli, mostrano– oggi indagato per l’omicidio – mentre si presenta per due volte sulla scena in cui stavano convergendo carabinieri, pm e familiari della vittima.

La prima immagine è stata scattata alle 15.53: Sempio è al volante dell’auto di famiglia. L’ultima alle 16.13, con in primo piano la madre di Chiara, Maria Rita Poggi, e sullo sfondo due vigili che posizionano il nastro bianco e rosso. Accanto a loro compaiono Sempio e suo padre. Negli scatti delle 15.54 si vedono anche le gemelle Stefania e Paola Cappa.

La versione di Andrea Sempio

Durante le prime indagini, Sempio spiegò di essere passato casualmente in via Pavia:

«Ho visto un’ambulanza e ho pensato fosse accaduto qualcosa».

Disse di essere tornato circa mezz’ora dopo «per pura curiosità», trovando molte più persone e mezzi di soccorso. Raccontò di aver chiesto informazioni a una giornalista e di non aver inizialmente collegato l’accaduto alla famiglia Poggi. Solo dopo essere rientrato a casa e poi tornato nuovamente sul posto con il padre, ebbe la conferma che la vittima fosse Chiara.

La testimonianza del padre

Anche Giuseppe Sempio, sentito nel 2017, confermò integralmente la ricostruzione del figlio: «Siamo passati, abbiamo visto i mezzi, poi siamo andati a casa. Andrea è uscito da solo e al ritorno mi ha detto cosa aveva saputo. Siamo quindi tornati insieme sul luogo del delitto».

La difesa: “Le foto confermano tutto”

Secondo l’avvocata Angela Taccia, legale di Sempio, gli scatti avvalorano la versione del suo assistito:

«Le foto, valutando anche i metadati, confermano ciò che Andrea ha sempre raccontato. È un elemento a sostegno della veridicità della sua ricostruzione».