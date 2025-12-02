Rapimento a Vittoria: tre arresti per sequestro a scopo di estorsione

CATANIA – Il Gip di Catania ha emesso tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti uomini ritenuti responsabili del, 17 anni, avvenuto il 25 settembre scorso a Vittoria, in provincia di Ragusa.

Le ordinanze sono state eseguite dalla Polizia di Stato, con l’intervento della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, della Sisco di Catania e del commissariato di Vittoria, con il coordinamento e il supporto del Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine.

I tre indagati sono accusati, in concorso tra loro, di sequestro di persona a scopo di estorsione, furto aggravato e porto e detenzione illegale di armi da fuoco.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il diciassettenne fu sequestrato di sera in una piazzetta del rione Forcone, mentre si trovava in compagnia di alcuni amici. Due uomini, arrivati a bordo di un’auto, lo avrebbero prelevato, chiamandolo per nome e rassicurando gli altri giovani presenti che il ragazzo era l’unico obiettivo.

Fortunatamente, Nicosia venne liberato la sera stessa, senza che fosse avanzata alcuna richiesta di denaro per la sua liberazione. Le indagini hanno permesso di identificare e fermare i presunti responsabili, portando oggi all’esecuzione delle misure cautelari.