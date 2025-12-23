Perugia, il Rettore Marianelli segnalato per l’Ordine al Merito della Repubblica

È stata formalmente trasmessa alla Prefettura di Perugia la segnalazione per il conferimento di un’Onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana al professor Massimiliano Marianelli, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia. L’iniziativa porta la firma di Antonio Nesci, direttore responsabile del quotidiano nazionale online La Prima Pagina.La notizia della segnalazione è stata anticipata in diretta nazionale su Canale Italia, nel corso del programma Notizie Oggi condotto da Massimo Martire.Alla base della proposta vi è un percorso accademico di alto profilo, affiancato da una visione dell’università intesa come comunità educante, luogo di formazione integrale della persona e spazio di confronto tra saperi. L’esperienza alla guida del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione viene indicata come passaggio centrale nella maturazione di una leadership orientata alla responsabilità e al dialogo.Nel suo ruolo di Rettore, Marianelli ha rafforzato il legame tra l’Ateneo perugino e il territorio, promuovendo collaborazioni istituzionali e iniziative capaci di valorizzare il contributo dell’università alla crescita culturale e civile della società.La segnalazione all’OMRI si configura come un riconoscimento al valore umano e istituzionale dell’azione svolta, oltre che alla qualità scientifica del percorso accademico, in un’ottica che pone al centro il servizio pubblico della conoscenza.