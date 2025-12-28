Napoli, aggressione a Chiaia: cinque minorenni fermati per il ferimento di un 18enne

Napoli - Cinque minorenni sono stati identificati e fermati in relazione all’aggressione avvenuta lo scorso venerdì notte nel quartiere Chiaia a Napoli, che ha visto Bruno Petrone, 18 anni, accoltellato all’addome e al fianco e ricoverato in gravi condizioni. Tra i fermati, quattro ragazzi sono stati posti in custodia cautelare presso il Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, mentre un quinto è stato denunciato in stato di libertà. L’accusa per tutti è di tentato omicidio.

Le indagini hanno rivelato che a colpire con le coltellate sarebbe stato un 15enne, mentre gli altri quattro, di 17 anni, hanno ammesso di aver preso parte alla spedizione contro la vittima. Tutti i coinvolti risultano incensurati. Nel corso delle perquisizioni, i carabinieri hanno sequestrato a casa del 15enne il coltello utilizzato nell’aggressione.

Restano ancora da chiarire le motivazioni alla base dell’attacco. L’udienza di convalida per i fermati è prevista tra domani e dopodomani, mentre le autorità continuano ad approfondire le dinamiche dell’episodio.