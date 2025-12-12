Milano, 84enne sfonda la vetrata di un garage e rimane sospeso a otto metri

Milano – Momenti di grande tensione questa mattina in un’autorimessa di, a Milano, dove un uomo diha sfondato con la sua auto la vetrata di un edificio, rimanendo sospeso a circa

Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, l’incidente è avvenuto a causa di una manovra errata mentre l’anziano usciva dal garage. La vettura ha distrutto il muretto vetrato al primo piano della struttura, restando in bilico per alcuni minuti prima dell’intervento dei soccorritori.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di piazzale Cuoco, che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo in sicurezza. L’anziano era visibilmente scosso e in stato di choc. Per pochi centimetri, spiegano i pompieri, la vettura avrebbe potuto precipitare.

L’84enne è stato trasportato dal 118 al Policlinico di Milano per accertamenti. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.