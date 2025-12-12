La soddisfazione di Sinergitaly per il riconoscimento UNESCO alla Cucina Italiana: un tributo alla Puglia che eccelle nel mondo

Accanto all’orgoglio nazionale, Sinergitaly pone l’accento sul contributo determinante della Puglia e delle sue eccellenze. In particolare, viene riconosciuto il valore del lavoro di Pietro Zito, chef di Antichi Sapori ad Andria, figura che negli anni ha conquistato la stima internazionale in Giappone, Cina e nei principali scenari gastronomici globali. La sua cucina, radicata nella terra e nella cultura contadina, rappresenta una delle espressioni più autentiche dell’identità italiana oggi celebrata dall’UNESCO.Il plauso si estende a Villa Carafa, al Ristorante Il Pescatore e a Saporosa di Luca Sanguedolce, realtà che incarnano tradizione, innovazione e qualità, contribuendo a valorizzare la regione come uno dei motori dell’enogastronomia italiana. Tutti premiati in passato da Riccardo Di Matteo a Roma, testimoniano quanto la Puglia sia oggi un punto di riferimento per l’eccellenza culinaria nel panorama nazionale e internazionale.Un ruolo significativo è riconosciuto anche al Frantoio Muraglia, ambasciatore dell’olio extravergine pugliese nel mondo, simbolo di una cultura produttiva che fonde artigianalità, territorio e creatività contemporanea.Il risultato raggiunto dall’Italia non è solo motivo di celebrazione, ma anche un invito a proseguire nel percorso di tutela e valorizzazione della cucina come patrimonio culturale. Sinergitaly, da anni impegnata nella promozione delle eccellenze italiane, rinnova il proprio impegno nel raccontare e sostenere queste realtà, consapevole che dietro ogni piatto ci sono storie, persone e territori che meritano di essere riconosciuti e raccontati.L’ingresso della Cucina Italiana nel Patrimonio UNESCO rappresenta un nuovo punto di partenza: un’occasione per rafforzare la cooperazione, continuare a valorizzare le competenze locali e dare voce a quei protagonisti — chef, ristoratori, produttori e imprenditori — che quotidianamente rendono grande l’Italia nel mondo.