Meloni sulla cybersicurezza: “Bisogna misurare le parole”

Bahrain, 3 dicembre 2025 – “È una fase in cui bisogna misurare molto bene le parole, evitando quello che può far surriscaldare gli animi”. Così la premier Giorgia Meloni, interpellata al termine della missione in Bahrein, ha commentato le dichiarazioni dell’ammiraglio Cavo Dragone in tema di cybersicurezza.

“Io circoscriverei le sue parole all’ambito di cui stava parlando – ha aggiunto la premier –. Io l’ho letta così: la Nato è un’organizzazione difensiva, e oltre a difenderci dobbiamo fare anche meglio prevenzione. Attenzione anche a come si leggono parole che bisogna anche essere molto attenti a pronunciare”.

Meloni ha quindi sottolineato l’importanza della prudenza comunicativa in un contesto delicato come quello della sicurezza informatica e della difesa, ribadendo il ruolo della Nato come organismo essenzialmente difensivo.