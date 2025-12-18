Lutto ad Ascoli Piceno: muore a 66 anni l’ex sindaco Pasquale Allevi

Ascoli Piceno - Un grave lutto ha colpito la provincia di Ascoli Piceno: è venuto a mancare, all’età di 66 anni, Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano.

L’incidente è avvenuto ad Ancarano, nel Teramano, dove Allevi stava giocando a padel con alcuni amici. Durante una fase di gioco, ha urtato violentemente una struttura metallica che delimita il campo, battendo la testa e perdendo immediatamente conoscenza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, coordinati dalle centrali operative di Teramo e Ascoli, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare.

Allevi era noto per la sua passione per lo sport e per il suo ruolo di medico sociale nell’Ascoli Calcio, incarico ricoperto alcuni anni fa. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in tutta la comunità di Folignano e nei territori limitrofi.

Alla famiglia, agli amici e a quanti gli hanno voluto bene, le più sentite condoglianze.