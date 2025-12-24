«L’Ucraina non sarà mai un ostacolo alla pace», dice Zelensky mentre Mosca subisce nuovi attacchi

Shutterstock

Kiev – L’Ucraina rimane in stretto contatto con gli Stati Uniti e si dichiara pronta a proseguire i lavori per raggiungere un accordo di pace, ha affermato il presidente. «Restiamo in costante contatto con l’America e non vediamo l’ora di proseguire i lavori. L’America vuole raggiungere un accordo definitivo. L’Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace», ha dichiarato il leader ucraino, a poche ore dall’offensiva di Natale lanciata dalla Russia.

Zelensky ha precisato però che non esiste ancora consenso con gli Stati Uniti su alcune questioni chiave, in particolare riguardo al territorio della regione di Donetsk e alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Secondo il piano di pace discusso, Stati Uniti, Ucraina e Russia dovrebbero gestire la centrale nucleare, ma al momento le parti non hanno trovato un accordo. «Siamo pronti per un incontro con gli Stati Uniti a livello di leader per affrontare questioni delicate», ha aggiunto Zelensky.

Intanto, il giorno successivo all’autobomba di Mosca che ha ucciso il generale Fanil Sarvarov, la Russia ha lanciato un massiccio attacco contro l’Ucraina: oltre 650 droni e 30 missili hanno colpito 13 regioni. Mosca ha rivendicato l’azione come «risposta al terrorismo dell’Ucraina contro obiettivi civili in Russia».

A Mosca, il presidente Vladimir Putin ha incontrato i ministri degli Esteri e della Difesa della Siria per rafforzare la partnership sulla Difesa. Sul fronte diplomatico internazionale, il Papa ha chiesto una «tregua di Natale in Ucraina e in tutto il mondo».

In Italia, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha negato disaccordi o trattative in corso sul decreto sugli aiuti a Kiev, atteso per il 29 dicembre. Sempre oggi, in Kosovo, il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha visitato il contingente italiano della missione Nato Kfor.

Nella stessa via di Mosca dove è avvenuta l’esplosione che ha ucciso il generale Sarvarov, un’altra auto è esplosa causando la morte di due agenti che stavano fermando una persona sospetta vicino a una stazione di polizia, secondo quanto riferito dal Comitato Investigativo della Federazione Russa.