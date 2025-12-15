Los Angeles sotto choc: trovati morti il regista Rob Reiner e la moglie Michele Singer

Los Angeles – Dramma nella città degli angeli. Il celebre regista, 78 anni, noto per capolavori come Harry, ti presento Sally…, e sua moglie, 68 anni, sono stati trovati morti nella loro villa nel quartiere di Brentwood. Secondo quanto riportano i media, i corpi presenterebbero lacerazioni compatibili con un coltello.

La Divisione Rapine e Omicidi del Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha aperto un’indagine. Fonti locali riferiscono che a compiere il gesto sarebbe stato il figlio della coppia, Nick Reiner, 32 anni, che avrebbe poi lanciato l’allarme. Le autorità stanno tuttora verificando dinamica e motivazioni dell’accaduto.

Chi era Rob Reiner

Figlio del leggendario Carl Reiner, Rob è nato il 6 marzo 1947 nel Bronx, in una famiglia di origine ebraica, e si trasferì a Los Angeles all’età di 13 anni. Nel 1971 ottenne il successo televisivo con il ruolo di Michael Stivic nella serie Arcibaldo, che gli valse due Emmy Award.

Nel 1984 esordì alla regia con This Is Spinal Tap, ma raggiunse fama internazionale con la commedia romantica Harry, ti presento Sally… (1989). Tra le sue altre celebri regie figurano i film tratti da opere di Stephen King, come Stand by Me - Ricordo di un’estate e Misery non deve morire, oltre a produzioni iconiche come La storia fantastica. Ha collaborato con star del calibro di Jack Nicholson, Morgan Freeman, Kathy Bates, Tom Cruise, Demi Moore, Michael Douglas, Bruce Willis, Michelle Pfeiffer, Kevin Costner, Jennifer Aniston e Shirley MacLaine.

Nel 1989 sposò in seconde nozze Michele Singer, attrice e produttrice. Nel 1999, quarant’anni dopo il padre, ricevette una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Il cordoglio internazionale

La notizia della morte della coppia ha suscitato commozione a livello mondiale. Tra i messaggi di cordoglio si segnalano quelli dell’ex presidente Barack Obama, che ha ricordato il profondo impegno di Reiner nella bontà delle persone, e dell’attore Josh Gad, che ha definito Rob e Michele “anime gentili e premurose”. Il governatore della California Gavin Newsom ha sottolineato come Reiner fosse “il genio dal cuore grande dietro tante storie classiche che amiamo”.

L’indagine della polizia è ancora in corso, e nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti sulla dinamica e sulle motivazioni dell’accaduto.