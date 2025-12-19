L’Aquila, la Corte d’Appello conferma il collocamento dei figli di Nathan e Catherine in casa famiglia

L’Aquila – La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il reclamo dei legali di Nathan e Catherine contro l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, che aveva sospeso la responsabilità genitoriale della coppia e disposto il collocamento dei tre figli minori in una casa famiglia a Vasto. La madre potrà comunque trascorrere con i bambini alcuni momenti della giornata.

Per la coppia anglo-australiana, che sperava di riabbracciare i figli in tempo per Natale, resta quindi confermata l’ordinanza che ha portato al trasferimento dei bambini da Palmoli a Vasto lo scorso 20 novembre.

Nei giorni scorsi, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas avevano presentato memorie e documenti alla Corte d’Appello per dimostrare un cambiamento nelle condizioni familiari, con la disponibilità ad adeguare la casa di Palmoli, garantire la frequenza scolastica dei figli e completare il percorso vaccinale.

Il procedimento si incrocia con l’udienza del 4 dicembre al Tribunale per i Minorenni, dove i giudici avevano già riservato la decisione. La tutrice dei minori, Maria Luisa Palladino, ha sottolineato come i bambini stiano imparando l’alfabeto e che la più grande, di otto anni, sia in grado di scrivere il proprio nome sotto dettatura, un giudizio in contrasto con quanto certificato da una scuola di Brescia.

I bambini trascorreranno il Natale nella casa famiglia insieme alla madre, che potrà vederli solo per alcune ore al giorno. Al padre è stato concesso di fare visita tre giorni a settimana, mentre continua a occuparsi della casa nel bosco e del B&B a Palmoli, messo a disposizione gratuitamente per tre mesi dall’imprenditore Carusi.