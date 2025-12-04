Indagini in corso per la scomparsa di Tatiana Tramacere a Nardò

Nardò – Continuano senza sosta le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa lo scorso lunedì 24 novembre. La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta, ipotizzando il reato di istigazione al suicidio.
Le autorità hanno sequestrato il telefono di un 30enne di origini rumene, l’ultima persona ad aver visto Tatiana quella sera. Secondo le prime ricostruzioni, i due si sarebbero incontrati intorno alle 19:30.
Vladimir Tramacere, fratello della giovane, ha affidato al TgNorba un messaggio chiaro: “Impossibile che nessuno sappia cosa sia accaduto a mia sorella”, esprimendo la forte preoccupazione della famiglia per la sorte della 27enne.
Le ricerche proseguono a tappeto, con l’obiettivo di fare piena luce sulla vicenda e rintracciare Tatiana.
