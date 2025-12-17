Il Console Onorario della Repubblica Ceca per la Puglia Cav. Uff. Riccardo Di Matteo, si congratula con il nuovo Presidente Antonio Decaro

Nuove prospettive di cooperazione internazionale su turismo, industria e tecnologie: dal volo Brindisi-Praga alle missioni economiche, una rete di scambi che rilancia il ruolo della Puglia nello scenario europeo

Il Console Onorario della Repubblica Ceca per la Puglia, Cav. Uff. Riccardo Di Matteo, si congratula con il neo Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, chiamato a ricoprire un ruolo di primaria importanza per il futuro del territorio.

Di Matteo sottolinea l’importanza di rafforzare ulteriormente i rapporti e la collaborazione tra la Puglia e la Repubblica Ceca, grazie a iniziative che promuovono scambi turistici, culturali ed economici.

La Repubblica Ceca si conferma un partner strategico per la Puglia, partecipando a eventi come la Fiera del Levante e la BTM di Bari, che rappresentano piattaforme di crescita per la cooperazione turistica ed economica.

Recentemente, è stato ripristinato il volo diretto Brindisi–Praga, considerato un importante ponte per il turismo e gli scambi economici, turistici e culturali, visto dal Console Di Matteo come «fondamentale per rafforzare il ruolo della Puglia come snodo per scambi internazionali e per valorizzare il dialogo tra i popoli e le opportunità di crescita condivisa».

Con il supporto di Confindustria Bari e il coinvolgimento di realtà come il Politecnico di Bari, sono stati organizzati incontri tra aziende e istituzioni ceche e pugliesi, focalizzati su settori come quello ferroviario, per favorire la cooperazione e lo scambio di know-how e tecnologie. Tali incontri mirano anche a promuovere l’apprendimento di nuove tecnologie nei settori in cui la Puglia sta investendo, in particolare quello dei trasporti.

L’obiettivo è sostenere l’internazionalizzazione delle imprese locali e la cooperazione commerciale tra i due Paesi, un segnale positivo per investitori, aziende, turismo e collaborazioni istituzionali.

Questa cornice nazionale favorisce e rafforza le iniziative locali tra Puglia e Repubblica Ceca, offrendo un contesto stabile per collaborazioni economiche, tecnologiche e logistiche. Grazie agli scambi con imprese ceche, la Puglia può beneficiare di innovazione, know-how e nuove opportunità industriali.

Le collaborazioni, inoltre, non si limitano al turismo o al commercio, ma possono estendersi a settori come mobilità sostenibile, tecnologia e ricerca, ambiti ad alto potenziale per lo sviluppo del territorio.

Buon lavoro Presidente.