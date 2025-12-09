Guerra in Ucraina: Zelensky a Roma, incontro con il Papa e atteso colloquio con Meloni

Roma, 9 dicembre 2025 – Il presidente ucrainoè arrivato a Roma per una serie di incontri istituzionali e diplomatici di alto livello. Questa mattina Zelensky ha incontratoa Castel Gandolfo, in un colloquio definito dai media internazionali come un momento di dialogo simbolico e di sostegno morale.

Nel pomeriggio, il leader ucraino è atteso a Palazzo Chigi per un incontro con la premier Giorgia Meloni, nell’ambito della sua missione europea volta a rafforzare il sostegno internazionale all’Ucraina.

La visita di Zelensky arriva in un contesto di intensa diplomazia internazionale. Negli ultimi giorni, il presidente ucraino ha preso parte a colloqui a Londra con i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna, e oggi Kiev condividerà con gli Stati Uniti un piano di pace rivisto, secondo quanto riportano diversi media internazionali.

L’Unione Europea ha ribadito il proprio appoggio al presidente ucraino, dichiarandosi “ferma nel sostegno” all’Ucraina, dopo le critiche del presidente Usa Donald Trump, che aveva giudicato “deludente” l’approccio di Zelensky ai negoziati di pace.

La missione a Roma rappresenta quindi un tassello fondamentale della strategia diplomatica di Kiev, mirata a rafforzare alleanze e sostegno internazionale in vista dei prossimi passi nella gestione del conflitto.