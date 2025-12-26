Grave incidente a Piancavallo: uomo ferito dopo essere stato strappato da una seggiovia

Piancavallo, Pordenone – Un uomo di 32 anni è rimasto gravemente ferito oggi, intorno alle 13, a Piancavallo, in provincia di Pordenone, dopo essere stato letteralmente strappato dalla seggiovia sulla quale si trovava. L’incidente è avvenuto quando una rete di protezione, sollevata da una forte raffica di vento, si è impigliata nello scarpone dell’uomo, trascinandolo e facendolo precipitare da un’altezza di circa dieci metri sul cemento di un pilone di sicurezza.La dinamica dell’incidenteLa vittima, residente in provincia di Pavia, aveva appena concluso il turno come dipendente di una baita-ristorante situata in quota. Dopo aver terminato il lavoro, era salito sulla seggiovia Tremol Uno per rientrare a valle quando il vento ha sollevato la rete di protezione presente nell’area dell’impianto. Il giovane è stato trascinato per alcuni metri, è scivolato sotto una barra di sicurezza e ha subito gravissime lesioni a causa dell’impatto con il cemento.L’elisoccorso non ha potuto intervenire immediatamente a causa delle condizioni di forte vento, rendendo necessario il trasporto in ambulanza all’ospedale di Udine. Qui l’uomo è stato sottoposto a un primo delicato intervento chirurgico, mentre nelle prossime ore è previsto un secondo intervento.Le autorità locali hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.